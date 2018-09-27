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«Зеленое строительство» станет одной из ключевых тем 100+ Forum Russia в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. «Зеленое строительство» станет одной из ключевых тем V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, который пройдет с 5 по 7 декабря в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает оргкомитет форума.



В программе — «зеленые» цифровые технологии, тропические сады на высоте 100+ и будущее деревянных небоскребов. На форуме будут представлены проекты жилых и офисных домов будущего, которые уже в ближайшие десятилетия появятся на улицах российских городов — домов, которые не требуют подключения к системам центрального отопления, водо- и электроснабжения и оказывают минимальное влияние на окружающую среду уже на стадии строительства.



«10 лет назад в России к энергоэффективному жилью относились скептически — объектов было не более 10 по всей России, а жилых — единицы. Около 5 лет назад все начало меняться, и уже сегодня мы видим, что непосредственные потребители — жильцы — хотят, чтобы застройщик думал о них изначально. Сейчас энергоэффективных объектов в стране более 500. В ближайшее время спрос определенно будет расти. В сегменте жилья это новый тренд качества», — рассказала директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве, руководитель рабочей группы по разработке российской системы повышения энергоэффективности GREEN ZOOM Вера Бурцева.



По оценкам экспертов, в самое ближайшее время «зеленые здания» будут включены в градостроительные планы Екатеринбурга. Такие дома экономят до 25% коммунальных платежей за счет энергоэффективных решений.



Ведущие эксперты представят прогнозы рынков зеленого строительства России и мира, футурологические концепции зеленых городов, использующие энергию солнца, ветра и дождевой воды, проекты деревянных небоскребов в Чикаго и Цюрихе и тропических садов в Москве, опыт применения цифрового моделирования в зеленом строительстве, а также проблемы сертификации и разработки экологических стандартов.



В дискуссионных секциях Форума примут участие генеральный директор компании HPBS Илья Завалеев (в портфолио компании — первый в мире промышленный объект, получивший высшую категорию Platinum по международной сертификации LEED — завод L’OREAL в России), генеральный директор Совета по экологическому строительству RuGBC (Green Building Council Russia) Гай Имз, генеральный директор EST Group (Энергоэффективные системы и технологии Групп) Евгений Тесля и другие специалисты из Европы, Азии, Арабских Эмиратов и Америки.



Среди «зеленых» кейсов Форума будут представлены проекты-аналоги «Гиперкуба» Сколково, в которых осветительные приборы работают от солнечных батарей, а водоснабжение осуществляется за счёт сбора дождевой воды, «Изумрудный квартал» — комплекс высотных башен Emerald Towers в Астане, футбольные арены для Чемпионата мира FIFA-2018, получившие международные сертификаты BREEAM, спортивные объекты города Сочи — лидера по количеству «зелёных» зданий в России, а также общественно-деловой комплекс «Лахта центр» в Санкт-Петербурге, который прошел экологическую сертификацию здания по мировой системе «зеленого» строительства LEED и получил высший класс энергоэффективности.

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