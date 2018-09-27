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У жителя Ивделя арестовали два «КамАЗа» за долги по налогам на сумму более 1 млн рублей
27 сентябрь 2018 (11:55)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. В Ивделе сотрудники налоговой инспекции совместно с судебными приставами арестовали у местного жителя два «КамАЗа» за долг по налоговым платежам на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.
Изначально должник погашать задолженность добровольно не собирался. Тогда в отношении него вынесли постановления об ограничении в праве выезда за границу и запрете на регистрационные действия в отношении автомобилей, принадлежащих ему на праве собственности.
«Однако и этого оказалось недостаточно. Поэтому сотрудники налоговой инспекции и судебный пристав-исполнитель известили должника о том, что производят арест двух принадлежащих ему грузовых автомобилей 1987 года выпуска: «КамАЗ 43106» и «КамАЗ 4310», — говорится в сообщении.
Имущество оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования. Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортные средства передадут в специализированную организацию для их оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества.
Изначально должник погашать задолженность добровольно не собирался. Тогда в отношении него вынесли постановления об ограничении в праве выезда за границу и запрете на регистрационные действия в отношении автомобилей, принадлежащих ему на праве собственности.
«Однако и этого оказалось недостаточно. Поэтому сотрудники налоговой инспекции и судебный пристав-исполнитель известили должника о том, что производят арест двух принадлежащих ему грузовых автомобилей 1987 года выпуска: «КамАЗ 43106» и «КамАЗ 4310», — говорится в сообщении.
Имущество оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования. Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортные средства передадут в специализированную организацию для их оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества.
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