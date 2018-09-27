«Уральский Рабочий»: Филармонию в Екатеринбурге будут строить по проекту одного из лучших архитектурных бюро мира

На строительство нового концертного комплекса Свердловской филармонии претендовали 47 организаций. В итоге жюри после тщательного отбора выбрало три проекта.Первое место по решению конкурсной комиссии присуждено проекту архитектурного бюро ZahaHadidArchitects (Великобритания). Проект презентован под лозунгом «Создание культурной идентичности».На втором месте проект римской группы архитекторов, дизайнеров и проектировщиков AlvisiKirimoto + Partners(Италия). Студия располагает солидным опытом в архитектурном проектировании, градостроительстве, дизайне интерьера, управлении и ведении проектов.Третье место эксперты присудили компании RobertGutowskiArchitects(Венгрия), чье портфолио включает реконструкции местных и всемирных архитектурных памятников, работы по дизайну престижных интерьеров и новые общественные и культурные проекты.«Наш город особый, Свердловская область и Екатеринбург принимают выдающиеся международные мероприятия. Сегодня мы боремся за право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025, ежегодно у нас проходит крупнейшая промышленная выставка России ИННОПРОМ, то есть Екатеринбург во всех отношениях может претендовать на известную степень столичности, и нам очень хотелось бы, чтобы это было подтверждено существованием акустического, соответствующего всем мировым стандартам зала», — отметил председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, озвучивая итоги голосования.Все три проекта будут тщательно проанализированы, окончательное решение конкурсная комиссия примет примерно через месяц.