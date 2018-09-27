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Уровень инфляции в Свердловской области к августу 2018 года составил 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Инфляция в Свердловской области в годовом выражении составила 2,5%, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.



Для сравнения, в Тюменской области годовая инфляция в августе составила 1,5%, в Пермском крае — 2,3%, в Челябинской области — 2,9%, в Курганской области — 3,5%. В среднем в уральских регионах инфляция за первые 8 месяцев составила 2,4%. С июля по август 2018 года цены на потребительском рынке выросли на 0,4%.



Отдельно отмечается, что из-за ослабления курса рубля в первую очередь подорожали медицинские товары, бытовая химия и косметика. Также наблюдается устойчивый рост цен на табачную продукцию и строительно-отделочные материалы.



Инфляция на продовольственные товары составила 1,2%, на непродовольственные — 3,3%. Годовая инфляция в группе услуг замедлилась до 2,9%.

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