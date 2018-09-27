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УрФУ не вошел в тысячу лучших вузов мира по версии журнала Times Higher Education

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Уральский федеральный университет не вошел в тысячу лучших вузов мира по версии журнала Times Higher Education. Рейтинг на 2019 год опубликован на официальном сайте издания.



Всего в рейтинг вошло более 1 тыс. 200 вузов разных стран, из них 35 — российские. Возглавил список Оксфордский университет.



Из высших учебных заведений РФ в тысячу лучших попали только 17: лидером среди них стал МГУ, занявший 199 место.



Остальные, в том числе УрФУ, оказались в группе 1001+. Авторы исследования оценили уровень преподавания в Уральском федеральном университете в 22 балла из 100, исследовательской деятельности — в 14,6 балла из 100, цитируемости — в 7,5 балла из 100, международных перспектив — в 42,3 балла из 100, окупаемости — в 48,4 балла из 100. Между тем в предыдущие годы вузу удавалось попасть в тысячу лучших: в 2016 году он вошел в группу 601-800, в 2017-м — в 801-1000.



Отметим, что британский журнал Times Higher Education публикует рейтинг университетов с 2004 года. Исследование является крупнейшим в мире, эффективность вуза анализируется по 13 показателям.

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