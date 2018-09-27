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Банк России частично изменил состав временной администрации Тагилбанка

УрБК, Москва, 27.09.2018. Банк России внес изменения в персональный состав временной администрации АО «Тагилбанк». Об этом свидетельствует документ на сайте регулятора.



С 27 сентября 2018 года вносятся изменения в приложение к приказу от 20 июля 2018 года № ОД-1829. Исключаются Александр Иванов, Юлия Липай, Елена Раздобреева, Александр Химичев. В приложение добавлены Наталья Мыслина и Владимир Иванов. Все перечисленные персоны являются сотрудниками Уральского ГУ Банка России.



Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.

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