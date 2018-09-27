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«Уральские авиалинии» снизили цены на рейсы Самара — Тель-Авив при покупке билетов на сайте авиакомпании
27 сентябрь 2018 (09:01)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. «Уральские авиалинии» запустили специальное предложение для жителей Самары — скидка 7% при покупке авиабилетов в Тель-Авив на сайте авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Предложение действительно на покупку авиабилетов по маршруту Самара — Тель-Авив — Самара в период с 25 сентября по 17 октября 2018 года. Осуществить перелет в рамках акции можно с 8 ноября 2018 года по 28 марта 2019 года, кроме периода с 27 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. Покупка билетов со скидкой 7% возможна только на официальном сайте авиакомпании www.uralairlines.com.
«В Тель-Авиве жизнь всегда бьет ключом. В главном курортном городе Израиля много мест для прогулок и шопинга, большое количество кафе и других увеселительных заведений. К тому же, в Тель-Авиве проводится множество праздников и фестивалей. А еще в Израиле можно пройти курсы лечения, диагностики или восстановления. Легко отсюда добраться в Иерусалим за духовным просвещением или совершить другие увлекательные экскурсии по Израилю», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что дополнительно можно получить скидку, вступив в программу лояльности «Крылья» от «Уральских авиалиний». При регистрации участник программы получает приветственный бонус в 500 руб. и может использовать его как дополнительную скидку на авиабилет: один бонус равен одному рублю. Все, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании.
Предложение действительно на покупку авиабилетов по маршруту Самара — Тель-Авив — Самара в период с 25 сентября по 17 октября 2018 года. Осуществить перелет в рамках акции можно с 8 ноября 2018 года по 28 марта 2019 года, кроме периода с 27 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. Покупка билетов со скидкой 7% возможна только на официальном сайте авиакомпании www.uralairlines.com.
«В Тель-Авиве жизнь всегда бьет ключом. В главном курортном городе Израиля много мест для прогулок и шопинга, большое количество кафе и других увеселительных заведений. К тому же, в Тель-Авиве проводится множество праздников и фестивалей. А еще в Израиле можно пройти курсы лечения, диагностики или восстановления. Легко отсюда добраться в Иерусалим за духовным просвещением или совершить другие увлекательные экскурсии по Израилю», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что дополнительно можно получить скидку, вступив в программу лояльности «Крылья» от «Уральских авиалиний». При регистрации участник программы получает приветственный бонус в 500 руб. и может использовать его как дополнительную скидку на авиабилет: один бонус равен одному рублю. Все, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании.
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