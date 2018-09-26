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Банк России назвал «Кэшбери» одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид
26 сентябрь 2018 (18:01)
УрБК, Москва, 26.09.2018. ЦБ РФ выявил явные признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом «Кэшбери», передал информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение регулятора.
Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек.
«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, слова которого передала пресс-служба ЦБ.
«Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб», — сказал Лях.
Напомним, что УрБК уже писал о выявленных признаках пирамиды «Кэшбери».
Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек.
«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, слова которого передала пресс-служба ЦБ.
«Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб», — сказал Лях.
Напомним, что УрБК уже писал о выявленных признаках пирамиды «Кэшбери».
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