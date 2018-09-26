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Лишь 1% россиян выбрали Свердловскую область для отдыха за пределами своего региона

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Среди россиян, в последние пять лет отдыхавших в других регионах страны, лишь 1% побывал в Свердловской области. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Всего за последние пять лет 46% россиян отдыхали в другом регионе России. Среди самых популярных мест участники исследования назвали Краснодарский край (30%), Крым (9%), Москву (5%), Санкт-Петербург (4%) и Республику Татарстан (3%).



По 2% набрали Алтайский, Красноярский, Ставропольский края, а также Московская и Челябинская области.

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