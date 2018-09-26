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Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в 2019 году
26 сентябрь 2018 (17:51)
УрБК, Москва, 26.09.2018. Госкомиссия одобрила законопроект о введении оборотных штрафов для АЗС за недолив топлива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
По его словам, законопроект, в случае его принятия, вступит в силу в период в течение первой половины 2019 года.
Денис Мантуров напомнил, что в настоящее время для АЗС предусмотрена ответственность за некачественное топливо. В I полугодии 2018 года нарушителей оштрафовали на сумму более 40 млн руб.
По его словам, законопроект, в случае его принятия, вступит в силу в период в течение первой половины 2019 года.
Денис Мантуров напомнил, что в настоящее время для АЗС предусмотрена ответственность за некачественное топливо. В I полугодии 2018 года нарушителей оштрафовали на сумму более 40 млн руб.
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