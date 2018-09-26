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Летний отдых за границей в этом году смогли позволить себе только 6% россиян

УрБК, Москва, 26.09.2018. Прошедшим летом за границу смогли отправиться на отдых только 6% жителей России. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Самыми предпочтительными видами отдыха по итогам лета россияне называют отдых на даче (35%), а также походы, рыбалку и охоту (34%). Отдых на даче выбирают преимущественно люди старшего поколения (45% среди 60 и более лет), а походы, рыбалку и охоту — 25-34-летние (46%). Кроме того, среди самых популярных видов отдыха — экскурсии и путешествия по историческим местам, отдых дома (по 31%).



Четверть россиян (26%) провели летний отпуск на даче (50% среди тех, кто предпочитает дачный отдых). Каждый десятый опрошенный (10%) посетил один из уголков России. Среди любителей пляжного отдыха эта доля достигает 13%. Отдохнуть на берегах Черного моря, согласно данным опроса, смогли более 9% респондентов. На курортах Краснодарского края побывали 6%, в Крыму — 3%. Каждый третий респондент провел свободные летние дни дома (32%). Не удалось взять отпуск этим летом 22% россиян.



Траты на выездной отдых этим летом немного снизились по отношению к прошлому году, при этом они оказались ниже предполагаемых. Так, бюджет на одного члена семьи составил 37 тыс. 179 руб. (против 37 тыс. 363 в 2017 году). В мае этого года в среднем россияне планировали потратить на летний отдых 44 тыс. 205 руб.



Уровень удовлетворенности отдыхом существенно выше среди тех, кто смог отправиться в путешествие, нежели среди тех, кто оставался дома или был на даче: 85% против 53%, соответственно. Самый высокий уровень удовлетворенности фиксируется среди отдыхающих в Крыму (93%), на курортах Краснодарского края и в городах России (по 89%).



Если в прошлом году последние были недовольны из-за нехватки денег, то в нынешнем году среди главных причин неудовлетворенности отдыхом — отсутствие возможности отправиться в то место, о котором мечтали (39%). Выезжавшие за пределы домашнего региона отмечают невозможность побывать там, где хотелось бы (37%), высокие цены в месте отдыха и погодные условия (по 29%).

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