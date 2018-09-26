ММК снижает нагрузку на водные объекты

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ведет планомерную работу по снижению техногенной нагрузки на водные объекты. Так, в 2017-2018 годах ММК реализует целый ряд природоохранных мероприятий, среди которых одним из наиболее значимых является реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя. Она позволит полностью исключить сбросы в Магнитогорское водохранилище.Проект предусматривает строительство дамбы, обособляющей водоем от влияния системы оборотного водоснабжения ММК, в результате чего сбросы из резервуара-охладителя в Магнитогорское водохранилище прекратятся. Строительно-монтажные работы планируется завершить уже к концу октября. Параллельно выполняются работы по формированию гребня дамбы, согласуются планы по ее озеленению и по зарыблению водохранилища. Проектный срок эксплуатации гидротехнического сооружения составляет 50 лет.Одновременно с этим комплексно решаются задачи снижения сбросов загрязненных стоков в сам резервуар-охладитель в целях не только улучшения качества его воды, но и повышения качества оборотной технической воды.«Современные требования к качеству воды систем оборотного водоснабжения зачастую превосходят требования к природным водам и питьевой воде. Нужное качество воды обеспечивается установками водоподготовки-химводоочистки и установкой деминерализации воды, а также использованием замкнутых локальных систем оборотного водоснабжения», — пояснили в пресс-службе ММК.В настоящее время на комбинате действует 41 локальная система оборотного водоснабжения. Из них 10 — «чистые» системы, в которых происходит только нагрев воды, с производительностью от 450 до 16 500 кубометров в час, и 31 — «грязная» (оборотные системы газоочисток ККЦ, ЭСПЦ, аглоцеха, доменного цеха; оборотные системы смыва окалины цехов горячей прокатки ЛПЦ, ЛПЦ-10, сортового цеха, стана 5000) с производительностью от 60 до 21 500 кубометров в час. В составе водоохранных сооружений ПАО «ММК» также шесть установок нейтрализации и очистки сточных вод на коксохимическом производстве, на производстве металлов с покрытиями, в ЛПЦ-11 и ЛПЦ-5.ММК непрерывно совершенствует технические и экологические параметры данных установок. С этой целью только в 2017-2018 годах выполнен или находится на стадии реализации целый ряд крупных водоохранных мероприятий. Речь идет о переводе системы золоудаления электрофильтров котлоагрегатов ТЭЦ с мокрого способа на сухой со значительным сокращением сбросов загрязняющих веществ в золоотвал ТЭЦ у Казачьей переправы и далее в Магнитогорское водохранилище; строительстве системы аэрации в левобережном отстойнике промливнестоков с реконструкцией маслоулавливающей установки № 1.Также в указанный период произведен вывод из эксплуатации в электросталеплавильном цехе двух газоочисток мокрого типа со строительством газоочисток сухого типа за двухванным сталеплавильным агрегатом и установками внепечной обработки металла с прекращением сбросов шламовых вод в систему оборотного водоснабжения; построена установка нейтрализации сточных вод АНГЦ-3 с исключением сбросов неочищенных вод в резервуар-охладитель.Кроме того, в настоящее время продолжается строительство систем водоснабжения аглофабрики № 5, отделения № 2 цеха подготовки аглошихты и нового участка переработки шламов; двух замкнутых систем оборотного водоснабжения поглотительных сероулавливающих установок агломашин с установкой обезвоживания гипса. Также в процессе — реконструкция замкнутой локальной системы грязного цикла оборотного водоснабжения ЛПЦ-4 со строительством насосно-фильтровальной станции и вводом в эксплуатацию участка обезвоживания шламов с прекращением сбросов загрязненных стоков в резервуар-охладитель.Помимо этого, среди природоохранных проектов 2017-2018 годов — вывод из эксплуатации газоочисток мокрого типа обжигового отделения ООО «Огнеупор» со строительством системы аспирации сухого типа с прекращением сбросов загрязненных стоков в резервуар-охладитель; строительство горизонтальных отстойников грязного цикла оборотного водоснабжения машин непрерывного литья заготовок ЭСПЦ и сокращение сбросов загрязненных стоков в шламохранилище № 2; строительство локальных систем оборотного водоснабжения охлаждения оборудования АНГЦ-3, ЛПЦ-4, кислородного блока № 5, доменной печи № 1 и аглофабрики № 5.ММК также планирует уделить большое внимание экологической компоненте при выводе из эксплуатации аглофабрики № 4, которую сменит новая — пятая фабрика. Для этого будут выполнены специальные мероприятия, направленные на сокращение сбросов загрязненных стоков от системы гидросмыва и поглотительных систем сероулавливающих установок останавливаемой аглофабрики. Кроме того, строительство систем оборотного водоснабжения предусмотрено при возведении новых объектов коксохимического производства и доменного цеха.Отметим, что экологическая деятельность Магнитогорского металлургического комбината высоко оценивается экспертным сообществом, органами государственной власти и международными организациями. Так, по итогам 2017 года комбинат вошел в топ-10 рейтинга экологической ответственности горно-металлургических компаний России, составленного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Кроме того, в июле текущего года президент РФ Владимир Путин отметил природоохранные усилия ММК благодарственным письмом, переданным трудовому коллективу предприятия в ходе празднования Дня металлурга.