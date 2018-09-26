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Советник гендиректора КРСУ не смог в суде добиться снятия выговора за провал поручения по привлечению инвесторов

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Советник генерального директора АО «Корпорация развития среднего Урала» (КРСУ) не смог добиться через суд снятия выговора за провал поручения по привлечению инвесторов.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, советник гендиректора КРСУ работал на своей должности с февраля 2017 года. По приказу руководителя АО «Корпорация развития среднего Урала» он должен был еженедельно предоставлять личный план работы на предстоящую неделю по форме, прилагаемой к приказу.



«Приказом генерального директора работнику было поручено разработать подробный план мероприятий по привлечению потенциальных инвесторов и реализации имущества ряда ООО, и целый ряд других поручений», — говорится в сообщении.



Советник, исполняя приказ, сдал план, где в графе «мероприятия» было прописано — «Ожидание распоряжений генерального директора, постоянно, 40 часов в неделю, с целью — исполнение распоряжений генерального директора». По мнению подчиненного гендиректора КРСУ, план был им подготовлен своевременно, однако сдать его в срок он не смог из-за технической опечатки — неправильных дат предстоящей недели. В результате в апреле 2018 года советник организации получил выговор.



В свою очередь, сотрудник обратился в Октябрьский районный суд с иском об отмене приказа о дисциплинарном наказании. Кроме того, он потребовал взыскать с ответчика 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Суд отказал истцу в удовлетворении этих требований.



Решение первой инстанции было обжаловано в Свердловском облсуде, но там согласились с выводами районного суда. Судебная коллегия посчитала, что выговор советнику гендиректора КРСУ был вынесен по объективным причинам: недобросовестное отношение к труду и должностным обязанностям.

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