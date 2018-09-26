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Советник гендиректора КРСУ не смог в суде добиться снятия выговора за провал поручения по привлечению инвесторов
26 сентябрь 2018 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Советник генерального директора АО «Корпорация развития среднего Урала» (КРСУ) не смог добиться через суд снятия выговора за провал поручения по привлечению инвесторов.
Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, советник гендиректора КРСУ работал на своей должности с февраля 2017 года. По приказу руководителя АО «Корпорация развития среднего Урала» он должен был еженедельно предоставлять личный план работы на предстоящую неделю по форме, прилагаемой к приказу.
«Приказом генерального директора работнику было поручено разработать подробный план мероприятий по привлечению потенциальных инвесторов и реализации имущества ряда ООО, и целый ряд других поручений», — говорится в сообщении.
Советник, исполняя приказ, сдал план, где в графе «мероприятия» было прописано — «Ожидание распоряжений генерального директора, постоянно, 40 часов в неделю, с целью — исполнение распоряжений генерального директора». По мнению подчиненного гендиректора КРСУ, план был им подготовлен своевременно, однако сдать его в срок он не смог из-за технической опечатки — неправильных дат предстоящей недели. В результате в апреле 2018 года советник организации получил выговор.
В свою очередь, сотрудник обратился в Октябрьский районный суд с иском об отмене приказа о дисциплинарном наказании. Кроме того, он потребовал взыскать с ответчика 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Суд отказал истцу в удовлетворении этих требований.
Решение первой инстанции было обжаловано в Свердловском облсуде, но там согласились с выводами районного суда. Судебная коллегия посчитала, что выговор советнику гендиректора КРСУ был вынесен по объективным причинам: недобросовестное отношение к труду и должностным обязанностям.
Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, советник гендиректора КРСУ работал на своей должности с февраля 2017 года. По приказу руководителя АО «Корпорация развития среднего Урала» он должен был еженедельно предоставлять личный план работы на предстоящую неделю по форме, прилагаемой к приказу.
«Приказом генерального директора работнику было поручено разработать подробный план мероприятий по привлечению потенциальных инвесторов и реализации имущества ряда ООО, и целый ряд других поручений», — говорится в сообщении.
Советник, исполняя приказ, сдал план, где в графе «мероприятия» было прописано — «Ожидание распоряжений генерального директора, постоянно, 40 часов в неделю, с целью — исполнение распоряжений генерального директора». По мнению подчиненного гендиректора КРСУ, план был им подготовлен своевременно, однако сдать его в срок он не смог из-за технической опечатки — неправильных дат предстоящей недели. В результате в апреле 2018 года советник организации получил выговор.
В свою очередь, сотрудник обратился в Октябрьский районный суд с иском об отмене приказа о дисциплинарном наказании. Кроме того, он потребовал взыскать с ответчика 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Суд отказал истцу в удовлетворении этих требований.
Решение первой инстанции было обжаловано в Свердловском облсуде, но там согласились с выводами районного суда. Судебная коллегия посчитала, что выговор советнику гендиректора КРСУ был вынесен по объективным причинам: недобросовестное отношение к труду и должностным обязанностям.
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