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На ЕВРАЗ НТМК проходит IX Международный конгресс «Металлургия чугуна. Перспективы развития до 2025 года»

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. С 25 по 27 сентября на базе Нижнетагильского металлургического комбината проходит IX Международный конгресс доменщиков «Металлургия чугуна. Перспективы развития до 2025 года». Организатором конгресса выступает Международный союз доменщиков, компания «МетПром» и ЕВРАЗ НТМК.



Как сообщает пресс-служба компании, всего в работе форума принимает участие 180 руководителей и специалистов металлургических, коксохимических и машиностроительных предприятий, представители проектных организаций, научно-исследовательских институтов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.



«Мы очень рады принимать у себя ведущих специалистов отрасли. В последние годы ЕВРАЗ активно инвестирует в модернизацию и развитие доменного производства. В этом году на ЕВРАЗ НТМК введен в эксплуатацию комплекс доменной печи №7, где реализованы самые современные технологии», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.



«Это крупнейший в стране форум по доменному производству. Здесь собрались ведущие специалисты-практики и видные представители научного сообщества из России, Украины, Казахстана, Австрии, Италии и многих других стран. Специалисты нашей компании рассказали о современных решениях проектирования доменных печей, возможностях и перспективах внедрения современных средств контроля и управления технологическими процессами», — сказал президент Группы компаний «МетПром» Станислав Лазуткин.



На конгрессе обсудили пути совершенствования существующих технологий доменного производства, методы внедрения альтернативных технологий производства чугуна и железа, вопросы внедрения информационных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, направленных на повышение качества продукции и эффективности производства. На форуме были рассмотрены результаты реализации инновационных проектов отрасли на крупнейших металлургических заводах.



«На конгрессе выступили с докладами более 60 человек. Участники получили ответы на существующие вопросы, узнали о современных разработках, обменялись мнениями и опытом», — отметил генеральный директор Международного союза доменщиков Алексей Третяк.



В последний день участники конгресса посетят доменную печь №7 ЕВРАЗ НТМК, объем которой составляет 2 тыс. 200 кубометров, проектная мощность — 2,5 млн т чугуна в год.

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