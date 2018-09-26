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В январе-августе средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области сократился на 7,2%

УрБК, Челябинск, 26.09.2018. В январе-августе 2018 года средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области сократился на 7,2%, до 43 тыс. руб. (с 46,3 тыс. руб. в аналогичный период прошлого года). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в январе-августе 2018 года средний размер лимита по кредитным картам уменьшился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 47,1 тыс. руб. (январь-август 2017 года — 55,1 тыс. руб.).



При этом сильнее всего показатель сокращается в сегменте заемщиков старше 65 лет (на 17,7%), а менее активно — у граждан от 60 до 65 лет (на 10,1%). Самые большие лимиты в 2018 году банки устанавливают заемщикам в возрасте от 40 до 49 лет — 54,5 тыс. руб., а наименьшие — гражданам старше 65 лет (32,1 тыс. руб.)



«В целом темпы сокращения лимитов в различных возрастных группах заемщиков достаточно равномерны — от 10 до 20%. Однако самые серьезные темпы снижения отмечены в категории самых возрастных граждан — старше 65 лет, у них же и самые маленькие лимиты. В свою очередь, региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в ряде субъектов федерации они, напротив, увеличиваются. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»)», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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