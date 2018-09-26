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Комбинат «Хороший вкус» перешел под контроль Сибирской аграрной группы

26 сентябрь 2018 (15:46)

УрБК, Москва, 26.09.2018. МАО «Сибирская аграрная группа» стало владельцем уральского ЗАО «Комбинат пищевой Хороший вкус». Сумма сделки не разглашается. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Сибирской аграрной группы».

«Сделка зарыта около недели назад. Сейчас завершается передача всех документов. Речь идет о приобретении 100% акций предприятия», — уточнили в пресс-службе.

По данным компании, на комбинат будет поставлять продукцию свинокомплекс «Уральский», входящий в Сибирскую аграрную группу, а готовую продукцию будут реализовывать через розничную сеть компании.

В июле этого года «Сибирская аграрная группа» сообщила о планах приобрести уральское предприятие, а также товарный знак ЗАО «Комбинат пищевой Хороший вкус».

«Приобретение мясокомбината позволит холдингу за счет собственного сырья обеспечить высокое качество продукции, расширить географию продаж и увеличить объемы производства», — говорили в компании.

Комбинат «Хороший вкус» основан в 2002 году. Компания является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий на Урале с собственной розничной сетью, насчитывающей около 60 точек. Объем производства составляет до 60 т в сутки. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 811 тыс. руб. Основным владельцем считался председатель совета директоров Сергей Емельянов.

Холдинг «Сибирская аграрная группа» ведет деятельность на территории от Урала до Бурятии. В Свердловской области расположен свинокомплекс «Уральский», производящий ежегодно 48 тыс. т свинины.

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