Новости дня

Комбинат «Хороший вкус» перешел под контроль Сибирской аграрной группы

УрБК, Москва, 26.09.2018. МАО «Сибирская аграрная группа» стало владельцем уральского ЗАО «Комбинат пищевой Хороший вкус». Сумма сделки не разглашается. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Сибирской аграрной группы».



«Сделка зарыта около недели назад. Сейчас завершается передача всех документов. Речь идет о приобретении 100% акций предприятия», — уточнили в пресс-службе.



По данным компании, на комбинат будет поставлять продукцию свинокомплекс «Уральский», входящий в Сибирскую аграрную группу, а готовую продукцию будут реализовывать через розничную сеть компании.



В июле этого года «Сибирская аграрная группа» сообщила о планах приобрести уральское предприятие, а также товарный знак ЗАО «Комбинат пищевой Хороший вкус».



«Приобретение мясокомбината позволит холдингу за счет собственного сырья обеспечить высокое качество продукции, расширить географию продаж и увеличить объемы производства», — говорили в компании.



Комбинат «Хороший вкус» основан в 2002 году. Компания является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий на Урале с собственной розничной сетью, насчитывающей около 60 точек. Объем производства составляет до 60 т в сутки. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 811 тыс. руб. Основным владельцем считался председатель совета директоров Сергей Емельянов.



Холдинг «Сибирская аграрная группа» ведет деятельность на территории от Урала до Бурятии. В Свердловской области расположен свинокомплекс «Уральский», производящий ежегодно 48 тыс. т свинины.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: