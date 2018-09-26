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В Свердловской области средний размер лимитов по кредитным картам снизился на 18,6%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. В январе-августе 2018 года средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области снизился на 18,6%, с 60 тыс. 249 руб. до 49 тыс. 017 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в отчетном периоде показатель сократился на 14,6% и составил 47,1 тыс. руб. При этом больше всего банки снизили лимиты по кредитным картам в сегменте заемщиков старше 65 лет — на 17,7%.



«В целом темпы сокращения лимитов в различных возрастных группах заемщиков достаточно равномерны — от 10 до 20%, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Однако самые серьезные темпы снижения отмечены в категории самых возрастных граждан старше 65 лет, у них же и самые маленькие лимиты. В свою очередь, региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в ряде субъектов федерации лимиты, напротив, увеличиваются. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»)».

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