Кризис

Госдума приняла поправки в проект о повышении пенсионного возраста

Сегодня, 26 сентября, Госдума на пленарном заседании приняла поправки президента РФ, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.



Как сообщает агентство «Прайм», поправки были приняты единогласно — «за» проголосовали 385 депутатов.



Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин выступил за выход на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.



Эти поправки внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день «Единая Россия» также внесла в ГД первый пакет поправок. Нижняя палата парламента в среду приняла во втором чтении поправки в закон, внесенные партией «Единая Россия».

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