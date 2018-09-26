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Минпромторг РФ включил Южно-Уральский промышленный кластер в реестр совместных проектов

УрБК, Челябинск, 26.09.2018. Минпромторг РФ включил Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин в реестр совместных проектов. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Такое решение было принято конкурсной комиссией ведомства. Соответствующий приказ подписал врио министра федерального ведомства Сергей Цыб.



«Я недавно посетил промышленную площадку кластера. Самое главное — это новые рабочие места, где смогут трудоустроиться жители Еманжелинска и близлежащих районов. Это яркий пример импортозамещающего производства, их продукция сегодня востребована на рынке. Проект, поддержанный Минпромторгом России, позволит снизить издержки за счет замены российскими подшипниками аналогичной продукции из Европы и Китая», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Южно-Уральский промышленный кластер в 2018 стал членом Ассоциации кластеров и технопарков России. По данным Ассоциации, проект «Освоение импортозамещающего высокотехнологичного производства подшипников скольжения» включен в план перспективного развития ООО ПК «Ходовые системы» — участника кластера и планируется к реализации до конца 2019 года. В рамках совместного проекта ООО «Каток» обеспечит закупку 27 240 подшипников скольжения с использованием наплавки бронзой способом центробежного литья, в составе сборочных узлов для производства катков, в объёме не менее 233,155 млн руб. до конца 2020 года. Данная продукция будет использована при производстве конечной продукции кластера — катка опорного — для дальнейшей реализации на рынках промышленных тракторов и запасных частей к тракторной технике. Общий объём инвестиций в проект составит 206,936 млн руб. Сумма запрашиваемой господдержки немногим более 100 млн руб.



Южно-Уральский промышленный кластер получит из федерального бюджета субсидию, что позволит ускорить процесс реализации совместного проекта, а также будет способствовать развитию импортозамещения в отраслях сельскохозяйственного и лесного машиностроения. В ходе реализации проекта планируется создать не менее 23 новых рабочих мест на предприятии-инициаторе совместного проекта и увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест.



«Промышленные кластеры рассматриваются не только как механизм компенсации понесенных затрат на всех стадиях жизненного цикла. Создание промышленных кластеров в Челябинской области значительно повысит инвестиционную привлекательность региона. В кластерном механизме создаются определенные инвестиционные ниши, и регион уже сможет не просто приглашать потенциальных инвесторов, а четко представлять, что требуется тот или иной продукт, и отвечать на вопрос, кто будет гарантированно приобретать этот продукт», — отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

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