Новости дня

Самыми дешевыми направлениями перелетов из Екатеринбурга в октябре стали Новосибирск и Ростов-на-Дону

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Самыми дешевыми направлениями перелетов из Екатеринбурга по России в октябре стали Новосибирск и Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий OneTwoTrip.



Билеты в обе стороны на данных направлениях стоят 3 тыс. 500 руб. и 3 тыс. 990 руб. соответственно. В 4 290 руб. обойдется екатеринбуржцам билет туда-обратно в Самару и Тюмень. Замыкает топ-5 недорогих направлений по России Москва: перелет в столицу стоит от 5 тыс. 200 руб.



Самая низкая цена на перелет в Сочи в октябре составляет 7 тыс. 400 руб. за билет в обе стороны. Недорого можно съездить также в Санкт-Петербург: билет в обе стороны стоит примерно в 6 тыс. 500 руб.



Из зарубежных направлений дешевле всего жителям Екатеринбурга обойдется перелет в Гюмри (Армения): билет туда-обратно обойдется всего в 11 тыс. 500 руб. На втором месте среди самых недорогих зарубежных направлений Тбилиси: авиабилет в столицу Грузии и обратно стоит 11 тыс. 800 руб.



В Лондон из Екатеринбурга можно слетать за 12 тыс. 500 руб., в Астану — за 13 тыс. 500 руб. Закрывает топ-5 Пиза: в этот итальянский город в октябре можно отправиться за 13 тыс. 700 руб.



Также в число бюджетных направлений попали Алматы, Верона и Батуми. Перелет в обе стороны в эти города обойдется в 15 тыс. руб., 15 тыс. 500 руб. и 15 тыс. 990 руб. соответственно.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: