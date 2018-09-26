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«Уральские авиалинии» открывают рейсы в Куляб из аэропорта Жуковский

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Международный аэропорт Жуковский и авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщают об открытии авиасообщения по маршруту Куляб — Жуковский — Куляб. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Первый рейс нового маршрута был совершен 24 сентября. Куляб (Таджикистан) — десятое регулярное направление полетов, открытое авиакомпанией в Жуковском.



«Уральские авиалинии» — один из самых старых и надежных наших партнеров — сохраняют лидерство по скорости расширения маршрутной сети и прочно закрепились на позиции крупнейшего авиаперевозчика в Жуковском. В 2018 году каждый второй пассажир аэропорта стал клиентом этой авиакомпании. Я искренне рад, что наше партнерство продолжает успешно развиваться», — отметил генеральный директор АО «РАМПОРТ АЭРО» Томас Вайшвила, комментируя запуск нового направления.



Напомним, «Уральские авиалинии» два года назад одними из первых открыли рейсы из нового международного аэропорта Жуковский. На данный момент авиакомпания выполняет рейсы по десяти направлениям: Ош, Тбилиси, Тель-Авив, Рим, Симферополь, Калининград, Бишкек, Душанбе, Худжанд и Куляб.



«Увеличение пассажиропотока более чем в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом доказывает высокий потенциал аэропорта. Сегодня мы продолжаем расширять маршрутную сеть из этого авиаузла в ближнее зарубежье. В декабре текущего года будет запущено направление Жуковский — Алматы, которое откроет новые возможности для путешествий жителям Казахстана. Рейс будет выполняться ежедневно», — комментирует полетную программу первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.



Полеты в Куляб осуществляются три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и субботам.

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