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Правительство РФ предложило установить запрет на создание унитарных предприятий

УрБК, Москва, 26.09.2018. Правительство РФ внесло в Госдуму разработанный ФАС России законопроект об изменениях в порядке создания и реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий. Документ опубликован на портале проектов законодательных инициатив (система СОЗД).



По мнению ФАС России, именно участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках.



Авторы законопроекта предлагают, в частности, установить запрет на создание унитарных предприятий либо изменение видов их деятельности.



Исключения будут сделаны для предприятий, создание которых предусмотрено федеральным законом, актами президента или правительства РФ; в случаях, когда учредителями являются федеральные органы, действующие в сфере обеспечения обороны и безопасности государства, а также для сферы естественных монополий.



С принятием законопроекта государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу указанных изменений, предполагается ликвидировать или реорганизовать до 1 января 2021 года.

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