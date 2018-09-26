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Челябинская область стала лидером в УрФО по количеству намолоченного зерна

УрБК, Челябинск, 26.09.2018. Из 4 млн т зерна, собранных в Уральском федеральном округе, в Челябинской области намолочено 1,5 млн т зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



По данным на 25 сентября, уже убрано 80% зерновых полей, обмолотить осталось 280 тыс. гектаров. На темпах уборки благоприятно сказывается тёплая и сухая погода, а также возможность использования мощной широкозахватной техники — комбайнов и жаток, приобретение которых субсидируется за счет областного бюджета по решению губернатора Бориса Дубровского.



В целом в УрФО убрано 70% зерновых. В Курганской области намолочено 1 млн 145 тыс. т зерна, 856 тыс. т — в Тюменской и 529 тыс. т — в Свердловской. По темпам уборки челябинцев опережают только свердловчане, но им нужно в этом году обмолотить 307 тыс. га зерновых, южноуральцам в четыре раза больше — 1 млн 394 тыс. гектаров.



«Аграрии Челябинской области в полном объеме обеспечивают продовольственные потребности региона в зерне, а также южноуральскую перерабатывающую промышленность — бесперебойными поставками сырья. Хороший урожай из года в год позволяет даже вывозить продукцию за пределы региона. Это результат системной работы. Только в этом году господдержка отрасли составит около 4 млрд руб., из них 2 млрд — из федерального бюджета, 2 млрд — из областного. Деньги вкладывались в обновление парка техники, в развитие растениеводства, субсидии направлялись на компенсацию затрат на топливо», — отметил Б. Дубровский.



По территориям области меньше 10% зерновых посевов осталось обмолотить в Брединском, Варненском и Кизильском районах. Урожайность в этом году на юге области в среднем составляет 10-12 центнеров с гектара. Сказалась холодная весна и последующий дефицит осадков. Хорошая урожайность в Чебаркульском районе — в среднем почти 23 центнера с гектара, в районе убрано 64% зерновых. В Сосновском районе собирают по 21 центнеру с гектара, по 16,3 центнера — в Чесменском.



По объему намолота в лидерах Троицкий район: здесь собрано уже 158 тыс. т зерна, убрано 84% площадей. 157 тыс. т намолочено в Кизильском районе и 153 тыс. т — в Брединском.



«Сегодня наша задача — не только обеспечить валовой сбор сельскохозяйственных культур, но и заложить основу для увеличения урожайности в дальнейшем. Этому будет способствовать сохранение господдержки на приобретение техники, элитных семян, удобрений, восстановление залежных земель. Субсидии на эти цели, благодаря поддержке губернатора, правительства и законодательного собрания, регион направляет самостоятельно», — пояснил причины высоких результатов уборочной кампании министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.



В хорошем темпе идет уборка картофеля. Уже собрано 97 тыс. т «второго хлеба», в хозяйствах осталось убирать 2,5 тыс. гектаров. Овощей собрано пока 8,5 тыс. т, убрано 32% посевов.

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