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Прокуратура выявила скрытые доходы у сотрудников Управления Ростехнадзора по УрФО

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Управление Генпрокуратуры в УрФО выявило нарушения законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции в окружном Управлении Ростехнадзора.



«В ходе надзорных мероприятий выявили нарушения, связанные с несоответствием фактическим данным сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников указанного подразделения и членов их семей», — сообщает пресс-служба ведомства.



Так, в представленных справках нет доходов, полученных в отчетном периоде отдельными сотрудниками управления Ростехнадзора и их супругами. Не в полном объеме указывались сведения о принадлежащем им движимом и недвижимом имуществе. Кроме того, одним из работников подразделения не были задекларированы сведения о наличии у его супруги доли участия в коммерческом предприятии.



В итоге руководителю Управления Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу Вадиму Ткаченко было внесенопредставление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 12 виновных должностных лиц привлечены к ответственности.

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