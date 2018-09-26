Новости дня

«Уральские авиалинии» стали лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания»

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом IX ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания». Организация признана лучшей в номинации «Розничные услуги» в категории «авиаперевозки», сообщает пресс-служба перевозчика.



Торжественное подведение итогов конкурса состоялось 21 сентября 2018 года.



«Ежегодно лауреатами премии становятся компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию услуг, оправдывающие делами самое высокое доверие — доверие клиентов», — рассказали в пресс-службе.



Премия «Права потребителей и качество обслуживания» — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: