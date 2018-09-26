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Суд признал банкротом компанию «Уралэнергокомплект» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Уралэнергокомплект» (УЭК, г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является производство строительных металлических конструкций и изделий.



С иском о банкротстве ООО «УЭК» в январе 2017 года обратилась в суд межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 190 млн 173 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «УЭК» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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