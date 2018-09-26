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Банки РФ смогут приостанавливать сомнительные операции по картам на 2 дня

УрБК, Москва, 26.09.2018. Российские банки с 26 сентября смогут приостанавливать сомнительные операции по картам на срок не более двух рабочих дней. В случае, если клиент не подтверждает подлинность операции, кредитная организация должна будет проинформировать об этом Банк России. Об этом сообщает агентство «Прайм».



Президент РФ Владимир Путин 27 июня подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Законом закрепляется право оператора приостанавливать исполнение операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если операция соответствует признакам осуществления перевода средств без согласия клиента. Список обязательных признаков должен разработать Банк России.



По данным ЦБ, объем несанкционированных операций перевода денежных средств в российских банках по итогам 2017 года сократился на 15% и составил 2,53 млрд руб. В целом российские банки в прошлом году чаще выявляли кибератаки, и хакеры смогли украсть из банков лишь 16 копеек на 1 тыс. руб.

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