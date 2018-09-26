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ММК-МЕТИЗ потратит 2,5 млрд рублей на программу модернизации

УрБК, Магнитогорск, 26.09.2018. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) реализует масштабную инвестиционную программу по освоению производства новых видов металлоизделий и модернизации существующих мощностей. Объем капиталовложений оценивается более чем в 2,5 млрд руб. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Как рассказала начальник отдела управления продаж ОАО «ММК-МЕТИЗ» Марина Холопова, выступившая на 7-й Общероссийской конференции «Проволока-крепеж 2018» в Геленджике, проводимая модернизация рассчитана на 2017-2019 годы. Ее цель —укрепление позиций компании как ведущего поставщика в адрес металлоемких отраслей российской промышленности. На разной стадии реализации сейчас находятся сразу несколько крупных проектов.



В частности, в 2017-2018 годах запущены производственные объекты, позволяющие существенно расширить сортамент выпускаемых крепежных изделий и повысить их качество. Речь идет о тайваньских автоматах для производства крепежа по стандарту DIN М6-М12, который используется в машиностроении, приборостроении и в строительной индустрии, а также о комплексе по производству крупного крепежа, включающем немецкий закалочно-отпускной агрегат для производства высокопрочного крепежа М6-М30 и отечественную линию для гальванического оцинкования крепежа М12-М36. Запуск этого оборудования позволил обеспечить высокое качество термической обработки крепежных изделий и расширить сортамент за счет освоения производства оцинкованного крепежа крупных диаметров. Общий размер инвестиций по проекту составил более 400 млн руб.



Также в 2018 году вводится в эксплуатацию новый комплекс по производству самонарезающих винтов мощностью 1 тыс. 200 т в год. Часть оборудования уже запущена. После ввода в эксплуатацию линии химико-термической обработки и линии фосфатирования новый комплекс позволит увеличить объём производства импортозамещающей продукции — самонарезающих винтов.



Еще один крупный инвестиционный проект ММК-МЕТИЗ — комплекс по производству высокоуглеродистой проволоки и стальных канатов мощностью 43 тыс. т в год и с общим объемом инвестиций более 1,5 млрд руб. Первая очередь комплекса вошла в строй в июле 2018 года, окончание работ запланировано на первый квартал 2019 года. Ввод данного комплекса позволит выйти на новый уровень качества и освоить новые виды канатов. С вводом в эксплуатацию в 2019 году нового агрегата оцинкования фирмы FIB будет расширено производство оцинкованных канатов.



Помимо этого, в 2019 году на ММК-МЕТИЗ запланирован ввод в эксплуатацию нового комплекса по производству бунтового и пруткового калиброванного проката. Новый комплекс состоит из двух высокопроизводительных автоматических линий мощностью 36 тыс. т в год. Его запуск позволит компании выйти на новый уровень производства. Общий размер инвестиций по проекту составит более 600 млн руб.



Ежегодная Общероссийская конференция «Проволока-крепеж» прошла 19-20 сентября в Геленджике. Она собрала руководителей метизных и металлургических компаний, металлоцентров, научных, проектных и исследовательских организаций.

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