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В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по переулку Шаронова

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. В Екатеринбурге с 25 сентября по 26 октября закрыли движение транспорта по переулку Шаронова от улицы Чайковского до дома №23 по переулку Шаронова. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.



Закрытие движения связано со строительством ливневой канализации.



«Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут передвижения», — говорится на сайте.

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