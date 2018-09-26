Новости дня

В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по переулку Шаронова

26 сентябрь 2018 (11:06)

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. В Екатеринбурге с 25 сентября по 26 октября закрыли движение транспорта по переулку Шаронова от улицы Чайковского до дома №23 по переулку Шаронова. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Закрытие движения связано со строительством ливневой канализации.

«Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут передвижения», — говорится на сайте.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: