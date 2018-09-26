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Ростехнадзор выявил на предприятии РМК более 50 нарушений требований промышленной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. С 10 по 21 сентября 2018 года Уральское управление Ростехнадзора провело плановую выездную проверку ЗАО «Карабашмедь» (входит в состав Русской медной компании).



Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки выявлено 58 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности.



По результатам проверки составлен акт и выдано два предписания с указанием сроков устранения выявленных нарушений.



Также направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.



Трем должностным лицам предприятия направлены уведомления о вызове их на составление протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

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