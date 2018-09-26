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В Свердловской области будут судить жителя Перми за незаконную вырубку леса на 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Прокуратура Шалинского района Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Пермского края. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По версии следствия, с января по сентябрь 2016 года, не имея разрешение на заготовку древесины, обвиняемый привлек бригаду лесорубов из пяти человек, введя их в заблуждение по поводу законности своих действий.



В результате умышленных действий жителя Пермского края осуществлена заготовка свыше 700 куб. м. деревьев (березы, пихты, ели) с причинением государственному лесному фонду ущерба в размере свыше 5 млн руб.



Уголовное дело направлено в Шалинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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