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ФСК ЕЭС начала крупномасштабные федеральные учения в магистральном сетевом комплексе

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров в ходе штаба с руководителями подразделений объявил о старте крупномасштабных учений на объектах ЕНЭС в каждом из филиалов компании — МЭС. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



Учения направленны на предупреждение массовых отключений электросетевых объектов в условиях опасных погодных явлений, в том числе в предстоящий осенне-зимний период. В течение трех месяцев запланировано расширение 9,6 тыс. га трасс ЛЭП, будет дополнительно мобилизован персонал компании и подрядных организаций для ликвидации возможных аварийных ситуаций, проверен уровень взаимодействия с МЧС, региональными органами власти.



Учения пройдут в Приморском, Красноярском, Пермском и Ставропольском краях, Вологодской и Нижегородской областях, Республике Карелия. Будет задействована спецтехника, в том числе вездеходы, гусеничные снегоболотоходы, тягачи и тракторы.



До нормативной ширины будут расчищены просеки порядка ста ЛЭП 220-500 кВ, включая «Владивосток — Лозовая», «Итатская — Томская», «Владимирская — Радуга Северная/Южная» и другие, функционирование которых связано с надежным электроснабжением территорий и межрегиональным транзитом. Также будет произведена расчистка просек линий, участвующих в выдаче мощности Березовской, Назаровской, Приморской и Костромской ГРЭС, Богучанской и Красноярской ГЭС, Артемовской ТЭЦ. Кроме того, будут реализованы мероприятия на межгосударственной линии 110 кВ «Северный Портал — Джава». Дополнительно на подстанции 330 кВ «Благодарная» на Юге будет заменено вторичное оборудование.



Мероприятия завершатся до 22 декабря 2018 года.

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