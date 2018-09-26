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В Екатеринбурге суд рассмотрит очередной иск о банкротстве компании «Юниверфуд»
26 сентябрь 2018 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Юниверфуд» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 24 сентября 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Жемчужная плаза».
Следует отметить, что в конце 2017 года истец пытался через суд взыскать с ООО «Юниверфуд» 27 тыс. евро и почти 1 млн руб. Производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения. Однако в феврале 2018 года ООО «Жемчужная плаза» обращалось в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения.
Напомним, ООО «Юниверфуд» зарегистрировано в 2003 году. Компания владеет сетью точек общепита в 18 городах России. Согласно информации на официальном сайте, в Екатеринбурге сегодня работают более 10 заведений организации, среди них пельменные «Дюжина», блинные «Блинофф» и другие.
В октябре 2017 года с иском о несостоятельности ООО «Юниверфуд» на сумму более 14 млн руб. обращалось в суд ООО «Альфа-Союз», однако дело было прекращено, поскольку ни истец, ни ответчик не согласились финансировать процедуру банкротства.
Соответствующий документ поступил в суд 24 сентября 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Жемчужная плаза».
Следует отметить, что в конце 2017 года истец пытался через суд взыскать с ООО «Юниверфуд» 27 тыс. евро и почти 1 млн руб. Производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения. Однако в феврале 2018 года ООО «Жемчужная плаза» обращалось в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения.
Напомним, ООО «Юниверфуд» зарегистрировано в 2003 году. Компания владеет сетью точек общепита в 18 городах России. Согласно информации на официальном сайте, в Екатеринбурге сегодня работают более 10 заведений организации, среди них пельменные «Дюжина», блинные «Блинофф» и другие.
В октябре 2017 года с иском о несостоятельности ООО «Юниверфуд» на сумму более 14 млн руб. обращалось в суд ООО «Альфа-Союз», однако дело было прекращено, поскольку ни истец, ни ответчик не согласились финансировать процедуру банкротства.
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