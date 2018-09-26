В Академическом районе Екатеринбурга получили названия семь остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. В Академическом районе Екатеринбурга несколько остановок общественного транспорта получили свои названия. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.Наименования присвоены остановкам, расположенным в районе дома № 57 по проспекту Академика Сахарова — «Вильгельма де Геннина»; в районе домов № 51 и № 68 по проспекту Академика Сахарова — «Преображенский парк»; в районе пересечения улицы Анатолия Мехренцева и проспекта Академика Сахарова — «Жилой комплекс «Аксиома».Также названия получили остановки в районе дома № 78/6 по проспекту Академика Сахарова и дома № 26 по улице Барвинке — «Микрорайон Европейский»; в районе дома № 258 по улице Чкалова и дома № 32 по улице Академика Ферсмана — «Квартал Преображенский»; в районе домов № 39 а и 39 б по улице Миславского — «Жилой комплекс «Сахарова» и в районе домов № 120/2 и № 12ж по улице Амундсена — «Торговый комплекс «Академический».