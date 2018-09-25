Новости дня

Жительница Свердловской области отсудила более 1,5 млн рублей за изъятый приставами залоговый автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Жительница Свердловской области отсудила 1 млн 611 тыс. руб. у предыдущего владельца за изъятый судебными приставами автомобиль. Транспортное средство находилось в залоге у банка с 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В феврале 2014 года жительница Свердловской области приобрела через сервис объявлений автомобиль BMW X6 XDIVE за 1 млн 800 тыс. руб. Согласно пункту договора, подписанного обеими сторонами во время заключения сделки, автомобиль на дату продажи никому не продан, не заложен, под запрещением и арестом не состоит. Автомобиль был поставлен на учет в органах ГИБДД.



Неприятности с машиной начались в ноябре 2017 года, когда судебные приставы арестовали транспортное средство в рамках исполнительного производства. Выяснилось, что в 2010 году одна из предыдущих владелиц машины оставила ее в залог ПАО «Банк Уралсиб». С выплатами заемщик не справилась, заложенный автомобиль должен был перейти банку, но был продан владелицей. Новая хозяйка выяснила, что за год ее BMW X6 XDIVE сменил трех владельцев.



Женщина обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к продавцу о взыскании убытков в сумме 1 млн 800 тыс. руб. Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга иск был удовлетворен в полном объеме. С ответчика взыскано в возмещение убытков 1 млн 800 тыс. руб., а также возмещение судебных расходов — 40 200 руб.



С решением не согласилась ответчик, которая обжаловала решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде. Женщина настаивала на неправомерности взыскания убытков в размере покупной стоимости автомобиля, установленной в договоре купли-продажи.



Судебная коллегия, изучив материалы дела, сочла заслуживающими внимания доводы апеллянта о несогласии с суммой убытков, взысканных в пользу истца. Убытки определяются не суммой, уплаченной по договору купли-продажи, а рыночной стоимостью изъятого у нее транспортного средства. Суду были представлены отчеты независимых оценщиков о рыночной стоимости автомобиля BMW X6 XDIVE на момент его изъятия. По состоянию на ноябрь 2017 года она составляла 1 млн 611 тыс. руб.



Свердловский областной суд изменил решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга. В пользу истицы в возмещение убытков взыскана сумма 1 млн 611 тыс. руб. и 41 394 руб. в счет возмещения судебных расходов. Решение суда вступило в законную силу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: