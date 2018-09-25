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Суд подтвердил законность штрафа Свердловского УФАС к ГСК «Югория» за неправомерную рекламу

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе штраф АО «ГСК «Югория» за неправомерную рекламу. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области.



23 августа 2017 года на стенде в помещении, которое занимал агент АО «ГСК «Югория», было размещено рекламное объявление. На плакате содержится текст: «Узнай, как отремонтировать свой автомобиль на 250 тыс. руб. всего за 3 900 руб.».



В данной рекламе нет существенной информации об объекте рекламирования: не раскрыто существо предлагаемой потребителю услуги, не указан вид договора, на основании которого она предоставляется. Кроме того, в рекламе указана сумма — 250 тыс. руб. и страховая премия — 3 тыс. 900 руб. То есть дано одно из условий договора страхования, влияющее на стоимость ремонтных работ, следовательно, реклама должна соответствовать требованиям статьи 28 закона о рекламе.



Также в соответствии с частью 7 статьи 5 федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе, реклама финансовых услуг не должна умалчивать об иных условиях, влияющих на сумму доходов.



Должностное лицо Свердловского УФАС России, согласно части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, в отношении организации составило протокол об административном правонарушении. АО «ГСК «Югория» назначен штраф в размере 100 тыс. руб.



АО «ГСК «Югория» не согласилось с этим решением и обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Суд установил, что антимонопольный орган пришел к обоснованному выводу о нарушении требований части 7 статьи 5 закона о рекламе. Соответственно, постановление оставлено в силе. Восьмой арбитражный апелляционный суд также поддержал позицию УФАС.

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