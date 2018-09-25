Новости дня
Роспотребнадзор планирует ввести наказание за фальсификацию пищевых продуктов
25 сентябрь 2018 (17:12)
УрБК, Москва, 25.09.2018. Роспотребнадзор планирует внести в правительство РФ законопроект, предусматривающий наказание за фальсификацию пищевой продукции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
«Первое, с чем пойдем в правительство, — изменение кодекса по фальсификации. Понятия в административном и уголовном кодексе фальсификации нет, и наказания нет», — сказала А. Попова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
По ее словам, «химическая промышленность далеко ушла вперёд, продукция может иметь вкус, запах, но это фальсификация».
А. Попова также попросила верхнюю палату помочь с изменениями в законодательство, чтобы Роспотребнадзор мог проводить проверки в заведениях общественного питания без предварительного предупреждения, поскольку, по ее словам, «вспышки обычно происходят там, где мы не проверяем». Глава комитета СФ Валерий Рязанский поддержал инициативу, отметив, что проверки бесполезны, если служба уведомляет об их проведении за месяц.
«Первое, с чем пойдем в правительство, — изменение кодекса по фальсификации. Понятия в административном и уголовном кодексе фальсификации нет, и наказания нет», — сказала А. Попова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
По ее словам, «химическая промышленность далеко ушла вперёд, продукция может иметь вкус, запах, но это фальсификация».
А. Попова также попросила верхнюю палату помочь с изменениями в законодательство, чтобы Роспотребнадзор мог проводить проверки в заведениях общественного питания без предварительного предупреждения, поскольку, по ее словам, «вспышки обычно происходят там, где мы не проверяем». Глава комитета СФ Валерий Рязанский поддержал инициативу, отметив, что проверки бесполезны, если служба уведомляет об их проведении за месяц.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Роспотребнадзор рассчитывает на бессрочный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией
- За I полугодие общая сумма штрафов ритейлерам от Роспотребнадзора достигла 150 млн рублей
- В России начинаются внеплановые проверки предприятий общепита
- Роспотребнадзор: проверки «Макдоналдсов» не имеют политических мотивов
- Роспотребнадзор намерен проводить проверки магазинов и ресторанов без предварительного уведомления