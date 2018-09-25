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ЕВРАЗ организовал в Качканаре экологический квест «Чистые игры»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. По инициативе ЕВРАЗа в Качканаре впервые прошел международный экологический квест по командному сбору и сортировке мусора «Чистые игры». На берегу качканарского пруда было собрано 1,5 т пластика, стекла, металла, бумаги, сообщает пресс-служба компании.



В «Чистых играх» приняли участие 37 команд. Среди участников — школьники, педагоги, работники ЕВРАЗ КГОКа, семьи. По карте местности участники должны были раздельно собрать мусор, набирая баллы. Очки начислялись не только за объем собранного мусора и отдельно батареек, но и за правильные ответы в экологической викторине, фотографии территории до и после уборки, участие в конкурсах. Среди необычных находок были старые керосиновые лампы, валенки, мягкие игрушки, телефоны, табуретки, кресла и елочные гирлянды.



За два часа игры качканарцы собрали около 100 батареек, более 20 автомобильных покрышек, около 50 стеклянных бутылок и банок. Всего на вторичную переработку было отправлено более 200 мешков с мусором.



По итогам квеста первое место среди взрослых завоевала команда работников ЕВРАЗ КГОКа «Неудержимые капельки». Среди школьников победила команда «Кипиш». Участники получили дипломы и подарки. После игры были организованы развлекательная программа и пикник.



«Чистые игры» — экологический и образовательный проект по улучшению состояния окружающей среды, направленный на популяризацию принципов раздельного сбора мусора. «Чистые игры» проходят в России, Индии, Нигерии, Вьетнаме, Литве, Украине и других странах.

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