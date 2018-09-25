Наследство для главы Екатеринбурга

Фотография пресс-службы Екатеринбургской городской думы

Екатеринбургская городская дума (ЕГД) 25 сентября 2018 года единогласно назначила новым главой города заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского. Для него это избрание стало возвращением на прежнее место работы — в администрацию города, где он с 2008 года работал в должности заместителя главы муниципалитета. С уходом руководителя администрации Екатеринбурга Александра Якоба у города остался ряд неразрешенных проблем. Однако А. Высокинский сразу не стал говорить о вариантах решения застарелых вопросов.Избрание нового главы Екатеринбурга на заседании гордумы проходило спокойно и в ускоренном темпе. При наличии 19 кандидатов депутаты рассмотрели только трех, которых рекомендовала к назначению конкурсная комиссия. Хотя при желании ЕГД могла заслушать всех претендентов. Помимо А. Высокинского в списке оказались юрист Надежда Абакумова и заместитель председателя областного Заксобрания Виктор Маслаков. Последний на заседание гордумы вовсе не явился.В ходе заседания депутаты решили отказаться от ряда процедур: обсуждения и заслушивания каждого из трех кандидатов. Народные избранники сразу перешли к поименному голосованию. Все 36 депутатов высказались за назначение на должность главы города Александра Высокинского.«Поразительное единодушие», — подчеркнул во время голосования один из депутатов.Сразу после завершения заседания ЕГД ожидалось, что новый глава города представит хотя бы направление своей работы. Однако никакой конкретики А. Высокинский так и не сказал, сославшись на то, что ему еще только предстоит изучить все аспекты работы.«Нужно заниматься и благоустройством, но наши дети должны быть сыты и обучены. Городской транспорт должен ходить. В городской проблематике сложно сделать приоритет», — сказал Александр Высокинский.Единственные изменения, которые были им анонсированы, — сфера районных администраций. По словам нового главы города, у руководителей территорий появится новый статус.«Это должны быть люди, которые на память обязаны знать, где у них и какой поребрик. Отрасли развития мы должны привязать к каждой территории», — сказал А. Высокинский.Уточнять подробности изменений Александр Высокинский не стал, указав, что этот вопрос еще предстоит обсуждать с депутатами. Говорить о кадровых перестановках в горадминистрации глава Екатеринбурга также посчитал преждевременным. По его словам, ему еще предстоит провести переговоры и консультации со всеми кандидатурами на ключевые должности.В сухом остатке получается только то, что А. Высокинский намерен следовать стратегическому плану Екатеринбурга, который был принят еще прошлым составом гордумы. Но серьезным ориентиром работы этот документ назвать нельзя, поскольку план регулярно подвергается корректировкам.В этой связи гораздо интереснее то, как новый глава города будет решать насущные вопросы, которые перешли к нему в наследство от бывшего руководителя администрации Екатеринбурга Александра Якоба.Один из первых вопросов, заданных новому главе города, касался транспортной реформы, точнее, ее самого тяжелого этапа — внедрение новой маршрутной сети. В период управления горадминистрацией Александром Якобом еще в 2017 году планировалось запустить маршрутную схему, в результате чего количество направлений общественного транспорта должно было сократиться в разы. После протестов горожан транспортную реформу разбили на несколько этапов, а внедрение новой схемы перенесли на 1 июля 2019 года.Однако с технической точки зрения муниципальные автобусы, трамваи и троллейбусы ввиду своей изношенности по-прежнему не отвечают основным критериям реформы — созданию качественного и безопасного общественного транспорта. До настоящего времени ситуация только ухудшалась, и старый состав горадминистрации так и не решил эту проблему.Таким же неразрешенным вопросом осталось и строительство второй ветки екатеринбургского метрополитена (что, вероятно, существенно облегчило бы задачи для авторов транспортной реформы). Ввиду нехватки собственных средств администрация Екатеринбурга рассчитывала, что город получит поддержку из федерального бюджета к ЧМ-2018 или 300-летию города. Но деньги на метро городу так и не дали.Сейчас последним шансом (в среднесрочной перспективе) на получение второй ветки для уральской столицы становится ЭКСПО-2025. Впрочем, ранее в горадминистрации уже высказались скептически к идее получить подземку в рамках подготовки к международной промышленной выставке, если город выиграет заявку.Из перечисленных проектов борьба Екатеринбурга за получение ЭКСПО-2025 является самой близкой для А. Высокинского темой. Напомним, что будучи заместителем губернатора, он входит в состав оргкомитета по продвижению заявки уральской столицы. Выходить из этой работы он не собирается.«Я все эти вопросы с собой заберу, и буду этим заниматься. Всей заявочной кампании осталось два месяца», — сказал Александр Высокинский.При этом шансы Екатеринбурга на получение выставки по-прежнему сложно оценить. С одной стороны, город уже боролся за ЭКСПО-2020 и хотя проиграл, но получил опыт. С другой, совершенно непонятно, как этот опыт использовался при продвижении новой заявки.По сути, все продвижение свелось к тем же действиям, что и в прошлую гонку — прием инспекции Международного бюро выставок и поездки по другим странам. В самом Екатеринбурге особой активности по продвижению заявки (за исключением многочисленных плакатов) не наблюдается. Да и что будет делать Александр Высокинский уже в новом статусе, осталось непонятным.Состояние улично-дорожной сети Екатеринбурга — это многолетняя болевая точка города — начиная от содержания дорог, включая уборку, и заканчивая ремонтными работами.В первую очередь наиболее болезненным вопросом остается грязь, которая появляется в городе после первого снега. Известно, что это происходит из-за нарушений регламента использования «Бионорда». В результате значительную часть года Екатеринбург буквально утопает в грязи, смешанной с реагентами. До настоящего времени в муниципалитете не признали факт неправильного применения «Бионорда». По версии горадминистрации, основным виновником загрязнения города являются автомобилисты.Еще один вопрос, который в последнее время все больше волнует горожан, — проекты благоустройства, в результате которых появляются «косые» пешеходные переходы или велодорожки, непригодные для использования.При этом в целом курс администрации города при Александре Якобе был направлен на создание для автомобилистов неблагоприятных условий. В качестве альтернативы для передвижений горожанам регулярно предлагали или общественный транспорт, или велосипед, или просто ходить пешком. Примечательно, что ранее новый глава города порой высказывался за свободное передвижение водителей по городу.Сохранил ли он прежние взгляды, и повлияют ли они на планы городских властей по благоустройству и организации дорожного движения, вопрос открытый.С 2013 года администрация Екатеринбурга потеряла целый ряд полномочий — по неразграниченным землям, рекламе и градостроительству. Часть полномочий по застройке и землепользованию властям Екатеринбурга удалось вернуть относительно недавно. По остальным на данный момент вопрос даже не поднимался.Еще одной существенной для Екатеринбурга потерей стало сокращение доли НДФЛ, которая остается в городском бюджете, с 23% до 18% в 2014 году. В пересчете на определенные суммы это составляет несколько сотен миллионов рублей. Вернуть утерянные доходы горадминистрации с того времени так и не удалось.Следует отметить, что отъем полномочий и сокращение доли НДФЛ произошли в то время, когда А. Высокинский занимал должность замглавы администрации Екатеринбурга. Однако в ответ на вопрос о возвращении утраченного новый глава города попросил дать ему время разобраться и обсудить это дело с губернатором. Когда это произойдет, неизвестно.До конца остается неясным и статус главы Екатеринбурга, а также его политический вес. Александр Высокинский подтвердил, что может войти в состав правительства Свердловской области. Вероятно, что после улаживания всех бюрократических процессов станет понятно, насколько новый глава Екатеринбурга может управлять городским хозяйством, и какое влияние он будет иметь на переговорах с областными властями.