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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали семь автомобилей, принадлежащих должникам

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. В Екатеринбурге судебные приставы совместно со специализированной ротой по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда ГУ МВД России по Свердловской области произвели арест 7 автотранспортных средств водителей-должников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.



Аресты производились на основании данных видеокамер, оснащенных программой считывания информации о текущей задолженности водителя автомобиля по номеру транспортного средства.



Так, на перекрестке улиц Фурманова — Белинского судебными приставами был арестован автомобиль Ford Focus. Долг владельца машины кредитной организации составил порядка 229 тыс. руб. Судебными приставами Кировского районного отдела в рамках исполнительного производства был наложен арест на автотранспортное средство должника, машина отправлена на ответственное хранение на специализированную стоянку.



За долг по налогам и сборам в размере 900 тыс. руб. арестован автомобиль Кia Quoris, принадлежащий должнику-организации. На стоянке специализированной организации оказался и автомобиль BMW Х5 за долги по налоговым сборам и иным платежам свыше 13 млн руб.



Всего при проведении рейдового мероприятия были проверены 40 автотранспортных средств должников. Всем должникам были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям.



Всего в 2018 году на исполнение в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области поступило более 762 тыс. исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД на сумму около 2 млрд руб. Окончено фактическим исполнением порядка 400 тыс. исполнительных производств на сумму более 300 млн руб.

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