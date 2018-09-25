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УФАС оштрафовало УрФУ на 200 тыс. рублей за нераскрытие информации на сайте
25 сентябрь 2018 (16:24)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Свердловское УФАС провело осмотр в сети интернет официального сайта УрФУ по адресу www.epkurfu.ru, в результате чего были выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, специалисты антимонопольного органа выявили отсутствие сведений, подлежащих раскрытию на официальном сайте. Так, не были раскрыты условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров, а также условия договоров об осуществлении техприсоединения к электросетям и оказании услуг по передаче электрической энергии. Отсутствуют договоры об осуществлении техприсоединения к электросетям и нормативный правовой акт, регулирующий условия этих договоров (пп. «д» п. 11 Стандартов»).
Кроме того, у УФАС возникли претензии к информации о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации, а также объему и стоимости электрической энергии за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи электроэнергии, заключенному с производителем электрической энергии.
Выяснилось, что у УрФУ имелась возможность раскрыть эту информацию в установленном порядке и в установленные сроки на своем официальном сайте, но он этого не сделал.
Свердловское УФАС России признало ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» виновным в совершении административного правонарушения по статье 9.15 КоАП РФ и назначило ему наказание — штраф в размере 200 тыс. руб.
В частности, специалисты антимонопольного органа выявили отсутствие сведений, подлежащих раскрытию на официальном сайте. Так, не были раскрыты условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров, а также условия договоров об осуществлении техприсоединения к электросетям и оказании услуг по передаче электрической энергии. Отсутствуют договоры об осуществлении техприсоединения к электросетям и нормативный правовой акт, регулирующий условия этих договоров (пп. «д» п. 11 Стандартов»).
Кроме того, у УФАС возникли претензии к информации о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации, а также объему и стоимости электрической энергии за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи электроэнергии, заключенному с производителем электрической энергии.
Выяснилось, что у УрФУ имелась возможность раскрыть эту информацию в установленном порядке и в установленные сроки на своем официальном сайте, но он этого не сделал.
Свердловское УФАС России признало ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» виновным в совершении административного правонарушения по статье 9.15 КоАП РФ и назначило ему наказание — штраф в размере 200 тыс. руб.
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