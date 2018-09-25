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Fitch оценил потенциальный объем проблем банковского сектора России более чем в 4 трлн рублей

УрБК, Москва, 25.09.2018. Общий объем потенциальных проблем банков РФ может превышать 4 трлн руб., считают аналитики Fitch. Соответствующие расчеты содержатся в материалах агентства к его конференции по макроэкономике и банковскому сектору. Об этом сообщает «Интерфакс».



При этом в общем объеме проблем почти 2 трлн руб., по оценке аналитиков, приходятся на кредиты третьей категории качества (по МСФО 9) у 20 крупнейших российских банков, еще более 500 млрд руб. — нетто обесцененные кредиты Внешэкономбанка, в том числе 400 млрд руб. кредитов, гарантированных Минфином и реклассифицированных в работающие. Также Fitch учел почти 1 трлн руб. отрицательного капитала банка «плохих» долгов. Остальное в объеме свыше 4 трлн руб. приходится на расходы на «дорасчистку» банковского сектора РФ.



По оценке агентства, с российского рынка в целом уйдет еще 150 банков с суммарной рыночной долей 2%. При этом средний размер «дыры» в активах у этих банков будет сопоставим с той, что была у санированных и ликвидированных банков (около 40%).

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