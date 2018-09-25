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В Екатеринбурге компанию «Андижан» оштрафовали за самовольный захват земельного участка
25 сентябрь 2018 (15:43)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга в августе 2018 года в ООО «Андижан» выявила нарушения федерального земельного законодательства при размещении нестационарного объекта торговли — трейлера по ул. Машиностроителей.
В ходе осмотра установлено, что фирма самовольно заняла часть земель общего пользования, разместив трейлер «Закусочная», что противоречит действующему законодательству, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга в отношении юрлица ООО «Андижан» и директора предприятия возбудила административные дела по статье 7.1 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения юридическое и должностное лица оштрафованы на сумму 50 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.
Также прокуратура в адрес директора ООО «Андижан» внесла представление об устранении нарушений земельного законодательства. В результате 24 сентября 2018 года нестационарный объект демонтирован, самовольно занятый земельный участок освобожден.
В ходе осмотра установлено, что фирма самовольно заняла часть земель общего пользования, разместив трейлер «Закусочная», что противоречит действующему законодательству, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга в отношении юрлица ООО «Андижан» и директора предприятия возбудила административные дела по статье 7.1 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения юридическое и должностное лица оштрафованы на сумму 50 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.
Также прокуратура в адрес директора ООО «Андижан» внесла представление об устранении нарушений земельного законодательства. В результате 24 сентября 2018 года нестационарный объект демонтирован, самовольно занятый земельный участок освобожден.
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