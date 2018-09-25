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Официальный курс доллара США снизился на 33 коп., евро — на 30 коп.
25 сентябрь 2018 (15:24)
УрБК, Москва, 25.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 33,50 коп. до 65,82 руб., курс евро — на 30,12 коп. до 77,38 руб.
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