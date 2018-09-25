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На Среднем Урале разработали дорожную карту создания Центра ядерной медицины

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Министерство здравоохранения Свердловской области подготовило проекты концепции Центра ядерной медицины и соответствующей дорожной карты. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Напомним, Центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний будет создан на базе ПЭТ/КТ-центра компании «ПЭТ-Технолоджи» в Екатеринбурге. Соответствующее соглашение о намерениях на «Иннопроме-2018» подписали губернатор региона Евгений Куйвашев, генеральный директор «Русатом Хэлскеа» (входит в ГК «Росатом») Денис Чередниченко, представитель «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.



В реализации проекта примут участие и другие атомные предприятия Свердловской области, обладающие соответствующими компетенциями. Это «Институт реакторных материалов» и комбинат «Электрохимприбор».



«Реализация проекта позволит повысить доступность услуг ядерной медицины для жителей Свердловской области и близлежащих регионов, поднять качество диагностики и лечения на новый уровень, а также будет способствовать развитию научного потенциала Уральского федерального округа», — отметил ранее генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Денис Чередниченко.



На сегодняшний день документы, касающиеся создания Центра ядерной медицины, рассмотрены на заседании рабочей группы по развитию ядерной медицины под председательством первого вице-губернатора региона Алексея Орлова.



«По статистике пациенты с онкологией составляют 80% от всего количества пациентов, пользующихся ядерной медициной. Использование современных методик ядерной медицины позволит улучшить качество диагностики и оказания помощи также при сердечно-сосудистых, неврологических и иных заболеваниях. Сегодня мы выходим на финишную прямую в вопросе создания центра ядерной медицины в регионе», — рассказал А. Орлов.



По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, дорожная карта по реализации инвестпроекта включает в себя шесть этапов.



«До конца 2018 года планируется завершить монтаж второго ПЭТ/КТ сканера экспертного класса, начать проектирование циклотронно-радиохимического комплекса и создать производственное подразделение с лабораторией контроля качества РФП 68-галлий-ПСМА на базе центра ядерной. Также в ближайшее время в федеральных структурах будет согласован тариф обязательного медицинского страхования на услугу «Позитронно-эмиссионная томография с радиофармпрепаратом 68-галлий-ПСМА», — сообщил А. Цветков.

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