Новости дня

В Екатеринбурге неизвестные похитили деньги из банкомата Бинбанка на улице Академика Шварца

25 сентябрь 2018 (14:50)

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Сегодня ночью в Екатеринбурге неизвестные похитили деньги из банкомата, расположенного в офисе Бинбанка на улице Академика Шварца, 14.

«Сегодня в отдел полиции № 12 поступило сообщение о хищении денежных средств из банкомата, расположенного по адресу: ул. Шварца, 14. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

По некоторым данным, речь идет о сумме порядка 3 млн руб.

Напомним, 23 сентября неустановленные лица совершили также нападение на ломбард по улице Вайнера, 9 «а» в Екатеринбурге и похитили из него драгоценности на общую сумму не менее 100 млн руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: