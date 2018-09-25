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В Екатеринбурге неизвестные похитили деньги из банкомата Бинбанка на улице Академика Шварца
25 сентябрь 2018 (14:50)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Сегодня ночью в Екатеринбурге неизвестные похитили деньги из банкомата, расположенного в офисе Бинбанка на улице Академика Шварца, 14.
«Сегодня в отдел полиции № 12 поступило сообщение о хищении денежных средств из банкомата, расположенного по адресу: ул. Шварца, 14. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
По некоторым данным, речь идет о сумме порядка 3 млн руб.
Напомним, 23 сентября неустановленные лица совершили также нападение на ломбард по улице Вайнера, 9 «а» в Екатеринбурге и похитили из него драгоценности на общую сумму не менее 100 млн руб.
«Сегодня в отдел полиции № 12 поступило сообщение о хищении денежных средств из банкомата, расположенного по адресу: ул. Шварца, 14. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
По некоторым данным, речь идет о сумме порядка 3 млн руб.
Напомним, 23 сентября неустановленные лица совершили также нападение на ломбард по улице Вайнера, 9 «а» в Екатеринбурге и похитили из него драгоценности на общую сумму не менее 100 млн руб.
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