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Средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 13,7%

УрБК, Москва, 25.09.2018. В августе 2018 года средний размер автокредита в Свердловской области составляет 735,1 тыс. руб., увеличившись на 13,7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, сообщают в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По данным бюро, Средний Урал занимает 22 место по этому показателю среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования в России.



В августе самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве — 1,103 млн руб.



В НБКИ считают, что причиной роста среднего автокредита является желание граждан купить более качественный импортный автомобиль, которые становятся дороже.

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