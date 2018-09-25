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Средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 13,7%
25 сентябрь 2018 (12:53)
УрБК, Москва, 25.09.2018. В августе 2018 года средний размер автокредита в Свердловской области составляет 735,1 тыс. руб., увеличившись на 13,7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, сообщают в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным бюро, Средний Урал занимает 22 место по этому показателю среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования в России.
В августе самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве — 1,103 млн руб.
В НБКИ считают, что причиной роста среднего автокредита является желание граждан купить более качественный импортный автомобиль, которые становятся дороже.
По данным бюро, Средний Урал занимает 22 место по этому показателю среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования в России.
В августе самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве — 1,103 млн руб.
В НБКИ считают, что причиной роста среднего автокредита является желание граждан купить более качественный импортный автомобиль, которые становятся дороже.
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