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Роспотребназор оштрафовал торгово-производственную компанию «ФОРЭС» в Екатеринбурге на 220 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «ФОРЭС», по результатам которой предприятие оштрафовано на 220 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проверки специалисты надзорного органа выявили нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, факторы производственной среды (освещенность, микроклимат, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия) не соответствуют установленным требованиям, нарушаются требования к вентиляции и герметичности производственного оборудования, к обеспечению максимальной механизации и автоматизации технологического процесса. На предприятии не соблюдается порядок проведения производственного лабораторного контроля; отсутствуют установленные размеры санитарно-защитной зоны для производственной площадки Каменск-Уральского подразделения ООО «ФОРЭС».



Специалистами надзорного ведомства обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, касающиеся организации вентиляции производственных помещений, набора производственных и санитарно-бытовых помещений и других.



Предприятием нарушается режим осуществления деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважины Курьинского обособленного подразделения), не соблюдаются требования к питьевой воде, питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а также к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено.



По результатам проверки составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 6.3, 6.4, 6.5, 8.2, части 1 статьи 6.25, части 2 статьи 8.42 КОАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил.

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