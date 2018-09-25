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В федеральном бюджете пока нет средств на строительство ВСМ Екатеринбург — Челябинск

В федеральном бюджете пока нет средств на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Екатеринбург — Челябинск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замминистра транспорта РФ Алана Лушникова.



«Мне известно, что коллеги из регионов, которые очень сильно этот проект (ВСМ Екатеринбург — Челябинск — прим. ред.) поддерживают, обсуждают с уральским бизнесом инвестирование в этот проект», — рассказал Лушников.



Он отметил, что ключевой в этом проекте, точно так же, как и в любом проекте ВСМ, вопрос государственной поддержки: без государственной поддержки этот проект не работает.



«Необходим капитальный грант на стадии строительства. Та же часть, которая должна быть выплачена на стадии эксплуатации, сейчас в процессе обсуждения, но регионы заявляют готовность поделиться с концессионером тем эффектом, который они как выгодоприобретатели получат от создания этой дороги и объединения Екатеринбурга и Челябинска в единую агломерацию», — сообщил он.



Лушников напомнил, что из общей стоимости ВСМ Екатеринбург — Челябинск речь идет о капитальном гранте государства в размере 180 млрд руб. «Сейчас их в бюджете нет», — добавил он.



ВСМ Екатеринбург — Челябинск предполагает соединить центры двух уральских городов-миллионников высокоскоростной железнодорожной линией, обеспечив время в пути до 1 часа 10 минут. При этом рассматривается вариант прохождения маршрута магистрали через аэропорты Кольцово и Челябинск, что позволит увеличить пассажиропоток железной дороги и усилить «воздушные ворота» обоих городов.



Закончить проектирование ВСМ планируется к 2020 году, а построить магистраль — к 2024 году. Экономическую выгоду проекта эксперты Центра экономики инфраструктуры оценили в 2,2 трлн руб.

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