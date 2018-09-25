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Средний размер автокредита в России составляет 800 тыс. рублей

УрБК, Москва, 25.09.2018. Средний размер автокредита в России в августе 2018 года составил 790,8 тыс. руб., увеличившись на 17,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, отмечают в НБКИ. Кроме того, на это повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков.



«Сейчас банки стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей. Кроме того, многие граждане пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили», — отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.



В августе самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве — 1,103 млн руб., Московской области — 954,9 тыс. руб., Петербурге — 928 тыс. руб. Наименьший размер НБКИ отметило в республиках Татарстан — 641,2 тыс. руб. и Башкирия — 643,1 тыс. руб.

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